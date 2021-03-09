***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
09.03.2021 19:15
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 9.03.2021 Tarih ve 19/2021 sayılı Toplantısında
Sermaye Piyasa Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in 10.maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili tarafları Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri San. ve Tic. A.Ş. ile yapılan mamul satış işlemlerinin ve Samsonite Seyahat Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ile yapılan ticari mal alışlarının yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan satış hasılatı toplam tutarına ve satışların maliyetine olan oranının %10 undan fazlasına ulaşmaları ve 2021 yılında da bu limitin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde, işbu raporda Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri San. ve Tic. A.Ş. ve Samsonite Seyahat Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu hakkında bilgi sunulmuştur.
İşbu raporun sonuç bölümünde, Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri San. ve Tic. A.Ş.'ne yapılan satışların ihracat ve KDV işlemlerinin sağlıklı ve verimli yapılabilmesi, katma değer vergisi istisnası ve iade kolaylıkları sebebiyle ihraç kaydıyla yapılan satışlar olduğu ve satılan mamüller üzerinde hiçbir değişiklik ve işlem yapılmadan olduğu gibi Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri San. ve Tic. A.Ş. tarafından ihraç edildiği tespit edilmiştir. Bu çerçevede Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri San. ve Tic. A.Ş ile yapılan işlemlerde uygulanan fiyatların adil ve makul olduğu sonucuna varıldığı bildirilmektedir.
Sonuç bölümünde ayrıca, Desa Deri Sanayi ve Tic. AŞ. tarafından, şirketin ilişkili tarafı Samsonite Seyahat Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'den 2020 yılında yaptığı ticari mal alışları ile bu ticari malların yurtiçi satış fiyatları karşılaştırılmış, sonuç olarak satışı yapılan ticari mallar üzerinden piyasa rayiçlerine uygun karlılık elde edildiği sonucuna varılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916647
BIST
18:051.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 18,88
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.553
En Düşük
1.535
18:057,6422
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -0,1102
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
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7,7829
En Düşük
7,5908
18:059,0878
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,1082
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0338
18:05421,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,07
|Açılış
|: 421,39
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SASA
|42,24
|902.428.819
|% 10,00
|
|YONGA
|31,90
|1.134.188
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|6.816.677
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,88
|3.626.411
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|935.760
|% 10,00
|
|VAKFN
|20,16
|11.180.072
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,50
|155.363.072
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.636.641
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|15.605.693
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,24
|1.728.270
|% -9,95
|
|GARAN
|9,02
|2.474.371.639
|% 0,22
|
|THYAO
|15,02
|1.841.430.414
|% 2,53
|
|PETKM
|6,24
|1.468.736.900
|% 0,16
|
|SISE
|7,65
|1.039.469.763
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,38
|989.705.560
|% 1,65
|
|GARAN
|9,02
|2.474.371.639
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,40
|588.934.389
|% 1,27
|
|PETKM
|6,24
|1.468.736.900
|% 0,16
|
|SISE
|7,65
|1.039.469.763
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,38
|989.705.560
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6354
|7,6422
|% -1,42
|
|Euro
|9,0794
|9,0878
|% -1,18
|
|Sterlin
|10,5705
|10,6235
|% -0,87
|
|Frank
|8,1720
|8,2212
|% -0,75
|
|Riyal
|2,0294
|2,0396
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|34,41
|
|Altın Gr.
|420
|421
|2,23
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|0,11
|
|B. Petrol
|68,10
|68,10
|-0,14
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 23, 909.00 milyon TL de
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17:58DGGYO
Yüzde 4.78 oranında artışla 13.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 499 adet işlem
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17:55OSTIM
Yüzde 4.94 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 273, 800 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, BIMAS, GUBRF
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 57 artarak (% 1.53 ) 1, 361