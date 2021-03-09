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***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

09.03.2021 19:15



***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

       Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 9.03.2021 Tarih ve 19/2021 sayılı Toplantısında
Sermaye Piyasa Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in 10.maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili tarafları Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri San. ve Tic. A.Ş. ile yapılan mamul satış işlemlerinin ve Samsonite Seyahat Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ile yapılan ticari mal alışlarının yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan satış hasılatı toplam tutarına ve satışların maliyetine olan oranının %10 undan fazlasına ulaşmaları ve 2021 yılında da bu limitin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde, işbu raporda Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri San. ve Tic. A.Ş. ve Samsonite Seyahat Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu hakkında bilgi sunulmuştur.
İşbu raporun sonuç bölümünde, Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri San. ve Tic. A.Ş.'ne yapılan satışların ihracat ve KDV işlemlerinin sağlıklı ve verimli yapılabilmesi, katma değer vergisi istisnası ve iade kolaylıkları sebebiyle ihraç kaydıyla yapılan satışlar olduğu ve satılan mamüller üzerinde hiçbir değişiklik ve işlem yapılmadan olduğu gibi Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri San. ve Tic. A.Ş. tarafından ihraç edildiği  tespit edilmiştir. Bu çerçevede Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri San. ve Tic. A.Ş ile yapılan işlemlerde uygulanan fiyatların adil ve makul olduğu sonucuna  varıldığı bildirilmektedir.
 
Sonuç bölümünde ayrıca, Desa Deri Sanayi ve Tic. AŞ. tarafından, şirketin ilişkili tarafı Samsonite Seyahat Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'den 2020 yılında yaptığı ticari mal alışları ile bu ticari malların yurtiçi satış fiyatları karşılaştırılmış, sonuç olarak satışı yapılan ticari mallar üzerinden piyasa rayiçlerine uygun karlılık elde edildiği sonucuna varılmıştır.
  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916647


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