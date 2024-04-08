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***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

08.04.2024 16:33
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

2023 Yılı İlişkili Taraflarla Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Değerleme Raporu Sonucu ve 2024 Yılı Öngörüsü
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.04.2024 Tarih ve 14/2024 sayılı toplantısında Sermaye Piyasa Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in 10. maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili tarafları Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri Sanayi ve Ticaret A. Ş. ile yapılan mamul satış işlemlerinin ve Samsonite Seyahat Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. Ş. ile yapılan ticari mal alışlarının yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan aktif büyüklüğünün, net satışlar toplamının ve satışların maliyetinin oranının %10'undan fazlasına ulaşmaları ve 2024 yılında da bu limitin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde,
İş bu raporda Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri Sanayi ve Ticaret A. Ş. ve Samsonite Seyahat Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu hakkında bilgi sunulmuştur. Desa Deri Sanayi ve Ticaret A. Ş.'nin 2023 yılında ilişkili taraflarıyla yaptığı varlık, hizmet ve yükümlülük işlemlerinin SPK'nın (II – 17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uygunluğu acısından denetlenmesine
1. Şirketin ilişkili taraflarından Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri Sanayi Ticaret A.Ş.'ye 2023 yılında yaptığı satışların ve Samsonite Seyahat Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yaptığı alımların şirketin en son kamuya açıklanan yıllık mali tablolarında yer alan aktif büyüklüğünün, net satışlar toplamının ve satışların maliyetinin % 10'unu aştığı, bu nedenle Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 2023 yılında bu ilişkili şirkete satış ve alış işlemleriyle ilgili olarak şirket yönetimince belirlenen şartların adil ve makul olup olmadığının SPK'nın (II – 17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde tespitinin yapılması gerektiği,
2. Raporun V. bölümünde yapılan açıklamalar göz önünde bulundurularak Desa Deri Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından, şirketin ilişkili tarafı Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri Sanayi Ticaret A.Ş.' ye 2023 yılında yaptığı ihraç kaydı satışlar, Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından hiçbir değişiklik olmaksızın yurt dışına ihracatı gerçekleştirilmiştir. Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri Sanayi Ticaret A.Ş. ihracat işlemlerine konu malların alım satımından ötürü bir kazanç elde etmemiştir. 
3. Raporun V. bölümünde yapılan açıklamalar göz önünde bulundurularak Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından şirketin ilişkili tarafı Samsonite Seyahat Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den 2023 yılında yaptığı alışlar ile yurtiçi perakende satışları karşılaştırılmış ve piyasa rayiçlerine uygun paralellikte kazanç elde edildiği görülmüştür. 
Söz konusu rapor ile ilgili 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270610


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