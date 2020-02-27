***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 49.221.9702. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 960.423,16Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOK* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 22.344.996 16.062.952,044. Vergiler ( - ) 4.101.728 3.639.4355. Net Dönem Kârı 18.243.268 12.423.517,046. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 5.463.098 11.101.668,447. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 639.009 66.0928. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 12.141.162 1.255.756Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 12.141.162 1.255.75611. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 12.141.162 1.255.75620. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan 2019 yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre Şirketimizin 2019 yılı 18.243.268,00TL Net Dönem Karı elde edilmesine karşılık yasal kayıtlarda yer alan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi nedeni ile kar dağıtılmamasının Genel Kurul'a arz ve teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822133BIST