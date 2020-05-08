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***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.05.2020 17:41
GÜNCEL HABERLER



***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Payı Dağıtımı Hak
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 27.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.05.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDESA00023 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, DESA, TREDESA00015 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDESA00023 0 0
B Grubu, DESA, TREDESA00015 0 0

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu' nun 27.02.2020 tarih ve 08/2020 sayılı Kararı uyarınca Genel Kurul' a yaptığı SPK tebliğine uygun olarak bağımsız denetimden geçen mali tablolara göre hazırlanan Kar Dağıtım Tablosuna göre Şirketimizin 2019 yılı 18.243.268,00TL Net Dönem Karı elde edilmesine karşılık yasal kayıtlarda yer alan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi nedeni ile 2019 yılı için kâr dağıtılmamasına, 2020 yılı içerisinde de yönetim kuruluna serbest yedek akçeler ve kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu 2019.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 49.221.970
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 960.423,16
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOK

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 22.344.996 16.062.952,04
4. Vergiler ( - ) 4.101.728 3.639.435
5. Net Dönem Kârı 18.243.268 12.423.517,04
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 5.463.098 11.101.668,44
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 639.009 66.092
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 12.141.162 1.255.756
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 12.141.162 1.255.756
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 12.141.162 1.255.756
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan 2019 yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre Şirketimizin 2019 yılı 18.243.268,00TL Net Dönem Karı elde edilmesine karşılık yasal kayıtlarda yer alan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi nedeni ile kar dağıtılmamasının Genel Kurul'a arz ve teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843731


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