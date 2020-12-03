***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ VE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TAVANI ARTTIRIMIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.12.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 03.12.2020Ek Açıklamalar6362 sayılı SPK' nın 18. maddesine göre düzenlenen "Anonim Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Genel Kurul onayına sunulmak üzere, Şirketimiz Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.' nin Ana Sözleşmesi' nin 6. maddesinin ekte yer alan tadil tasarısında gösterildiği şekilde değiştirilmesine, Kayıtlı Sermaye tavanının 150.000.000,00TL'den 200.000.000,00TL'ye çıkartılmasına,Bu amaçla izin alınmak üzere öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ve müteakiben Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine,Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın iznine müteakiben şirket Genel Kurul' unun toplantıya davet edilmesine ve Genel Kurul'un tasvibinden sonra yasal işlemlerin tamamlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Söz konusu başvurumuz bugün itibari ile yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Desaderitadilmetni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891157BIST