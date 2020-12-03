***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.12.2020 14:08
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ VE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TAVANI ARTTIRIMI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.12.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 03.12.2020
Ek Açıklamalar
6362 sayılı SPK' nın 18. maddesine göre düzenlenen "Anonim Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Genel Kurul onayına sunulmak üzere, Şirketimiz Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.' nin Ana Sözleşmesi' nin 6. maddesinin ekte yer alan tadil tasarısında gösterildiği şekilde değiştirilmesine, Kayıtlı Sermaye tavanının 150.000.000,00TL'den 200.000.000,00TL'ye çıkartılmasına,
Bu amaçla izin alınmak üzere öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ve müteakiben Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine,
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın iznine müteakiben şirket Genel Kurul' unun toplantıya davet edilmesine ve Genel Kurul'un tasvibinden sonra yasal işlemlerin tamamlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Söz konusu başvurumuz bugün itibari ile yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Desaderitadilmetni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891157
BIST