***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğinin TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.12.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 03.12.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.01.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 13.04.2021Ek AçıklamalarŞirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6.maddesine ilişkin değişiklik 13.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı Tadil Metni.pdfEK: 2 Spk_Onay_Yazısı.pdfEK: 3 Ticaret Bakanlığı İzin Yaz..pdfEK: 4 Esas Sözl.Spk ve Tic. Bak. OnaylıYaz..pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928101BIST