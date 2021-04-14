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***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.04.2021 16:37



***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğinin Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.12.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 03.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.01.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 13.04.2021

Ek Açıklamalar
Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6.maddesine ilişkin değişiklik 13.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Tadil Metni.pdf
EK: 2 Spk_Onay_Yazısı.pdf
EK: 3 Ticaret Bakanlığı İzin Yaz..pdf
EK: 4 Esas Sözl.Spk ve Tic. Bak. OnaylıYaz..pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928101


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