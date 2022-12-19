***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANI ARTIŞINA İLİŞKİN SPK ONAYIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 245.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 08.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 12.12.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin Kayıtlı Sermaye Sisteminde mevcut tavanı olan 200.000.000 TL tutarının 245.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve sürenin 2022-2026 yılları arasında (5) yıl geçerli olabilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. maddenin tadil edilmesine ilişkin SPK tarafından 12/12/2022 tarihli E-29833736-110.04.04-29981 sayılı yazısı ile onaylanmış olup T.C. Ticaret Bakanlığından onay alınmak üzere gerekli işlemlere başlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088445BIST