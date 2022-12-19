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***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.12.2022 16:35
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANI ARTIŞINA İLİŞKİN SPK ONAYI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 245.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 08.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.12.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sisteminde mevcut tavanı olan 200.000.000 TL tutarının 245.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve sürenin 2022-2026 yılları arasında (5) yıl geçerli olabilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. maddenin tadil edilmesine ilişkin SPK tarafından 12/12/2022 tarihli E-29833736-110.04.04-29981 sayılı yazısı ile onaylanmış olup T.C. Ticaret Bakanlığından onay alınmak üzere gerekli işlemlere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TADİL METNİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088445


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OTTO 80,30 1.556.702 % 10,00  
AYGAZ 96,90 86.646.843 % 9,99  
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Altın Gr. 1.074 1.074 -0,86  
Cumhuriyet 7.214 7.323 -2,00  
Tam 7.247 7.299 41,00  
Yarım 3.510 3.568 20,00  
Çeyrek 1.760 1.784 10,00  
Gümüş.Ons 23,21 23,23 0,02  
Gümüş Gr. 13,91 13,93 0,01  
B. Petrol 80,56 80,56 1,52  
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