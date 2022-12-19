***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.12.2022 16:35
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANI ARTIŞINA İLİŞKİN SPK ONAYI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 245.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 08.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.12.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sisteminde mevcut tavanı olan 200.000.000 TL tutarının 245.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve sürenin 2022-2026 yılları arasında (5) yıl geçerli olabilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. maddenin tadil edilmesine ilişkin SPK tarafından 12/12/2022 tarihli E-29833736-110.04.04-29981 sayılı yazısı ile onaylanmış olup T.C. Ticaret Bakanlığından onay alınmak üzere gerekli işlemlere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TADİL METNİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088445
BIST
17:125.379
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 164,73
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.383
En Düşük
5.268
17:1218,6542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0022
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
17:1219,8041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0387
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
17:121.074,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,64
|Açılış
|: 1.074,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler17:11
|UMPAS
|5,00
|2.378.095
|% 287,60
|
|SKBNK
|3,52
|1.188.750.849
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|1.556.702
|% 10,00
|
|AYGAZ
|96,90
|86.646.843
|% 9,99
|
|PLTUR
|13,32
|2.879.984
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|21.444.021
|% -10,00
|
|EUREN
|12,90
|1.048.150.492
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,97
|7.331.451
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|57.965.526
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.771.768
|% -9,96
|
|YKBNK
|12,72
|12.805.852.592
|% 8,26
|
|PETKM
|19,82
|8.389.622.217
|% 3,34
|
|ISCTR
|13,46
|6.081.264.983
|% 8,29
|
|THYAO
|143,00
|5.951.723.116
|% 2,66
|
|AKBNK
|20,46
|5.721.195.506
|% 9,71
|
|YKBNK
|12,72
|12.805.852.592
|% 8,26
|
|EKGYO
|8,34
|4.409.478.540
|% 1,46
|
|ISCTR
|13,46
|6.081.264.983
|% 8,29
|
|PETKM
|19,82
|8.389.622.217
|% 3,34
|
|ALBRK
|3,81
|1.334.829.628
|% 9,17
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6428
|18,6562
|% 0,02
|
|Euro
|19,7859
|19,7925
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,6218
|22,7352
|% 0,03
|
|Frank
|19,9180
|20,0380
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9424
|4,9672
|% -0,04
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|-0,72
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|7.214
|7.323
|-2,00
|
|Tam
|7.247
|7.299
|41,00
|
|Yarım
|3.510
|3.568
|20,00
|
|Çeyrek
|1.760
|1.784
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,91
|13,93
|0,01
|
|B. Petrol
|80,56
|80,56
|1,52
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:26ISGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 11.01 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 778, 745 adet işlem
-
17:25LIDER
Yüzde 8.72 oranında artışla 80.45 lira fiyatla işlem gören hissede 617, 337 adet işlem
-
17:24GARAN
Yüzde 9.74 oranında artışla 31.56 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 338, 871 adet işlem
-
17:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 161, 56 artarak (% 3.55 ) 4, 719
-
17:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OTTO, SANEL, DOHOL, SKBNK, PLTUR, HALKB, CUSAN, VAKBN