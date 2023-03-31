***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 245.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 08.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 12.12.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketin Kayıtlı Sermaye Sisteminde mevcut kayıtlı sermaye tavanı olan 200.000.000 TL tutarın 245.000.000 TL'ye çıkarılması ve sürenin 2022-2026 yılları arasında (5) yıl geçerli olabilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi, SPK'nın 12/12/2022 tarihli E-29833736-110.04.04-29981 sayılı yazısı ile onaylanmıştı. Değişikliğe, 29.12.2022 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen E-50035491-431.02-00081411132 sayılı yazı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmişti. Tadil tasarısı 31.03.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu'da onaylanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130438BIST