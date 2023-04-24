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***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.04.2023 15:31
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerinin Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 245.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 08.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.12.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 24.04.2023

Ek Açıklamalar
Şirketin Kayıtlı Sermaye Sisteminde mevcut kayıtlı sermaye tavanı olan 200.000.000 TL tutarın 245.000.000 TL'ye çıkarılması ve sürenin 2022-2026 yılları arasında (5) yıl geçerli olabilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi, SPK'nın 12/12/2022 tarihli E-29833736-110.04.04-29981 sayılı yazısı ile onaylanmıştı. Değişikliğe, 29.12.2022 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen E-50035491-431.02-00081411132 sayılı yazı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmişti. Tadil tasarısı 31.03.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu'da onaylanmıştı.
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24.04.2023 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 24 Nisan 2023 tarihli 10817 sayısında ilan edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TADİL METNİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140465


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Yarım 4.411 4.493 28,00  
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