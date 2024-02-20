***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı ve Süre Uzatımı Talebine İlişkin KararYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 245.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimizin 20.02.2024 tarihli ve 4/2024 Sayılı Yönetim Kurulu KararındaŞirketimizin 245.000.000 (İki Yüz Kırk Beş Milyon) Türk Lirası olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanının Şirketimizin 245.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi ile kayıtlı sermaye tavanına ulaşmış olması nedeniyle 750.000.000 TL (Yedi Yüz Elli Milyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına,Bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T. C. Ticaret Bakanlığına gerekli başvurularda bulunulması ve gerekli izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına,Sermaye Piyasası Kurulunun özel durumlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde gerekli duyuruların yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 TADiL-TASARISI-GEREKCESiZ-Madde-6-KAYITLI-SERMAYE-TAVANI-ARTISI-20022024.pdfEK: 2 TADiL-TASARISI-GEREKCELi-Madde-6-KAYITLI-SERMAYE-TAVANI-ARTISI-20022024.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250863BIST