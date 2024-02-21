***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.02.2024 11:31
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Başvurusunun SPK'ya İletilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 245.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.02.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 245.000.000 (ikiyüzkırkbeş milyon) Türk Lirası olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanının 750.000.000 (yediyüzelli milyon) Türk Lirası'na çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavan izninin 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılması bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi hususundaki başvurumuza ait evraklar Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TADiL-TASARISI-GEREKCESiZ-Madde-6-KAYITLI-SERMAYE-TAVANI-ARTISI-20022024.pdf
EK: 2 TADiL-TASARISI-GEREKCELi-Madde-6-KAYITLI-SERMAYE-TAVANI-ARTISI-20022024.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250977
BIST