***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Başvurusunun SPK'ya İletilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 245.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 21.02.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin 245.000.000 (ikiyüzkırkbeş milyon) Türk Lirası olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanının 750.000.000 (yediyüzelli milyon) Türk Lirası'na çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavan izninin 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılması bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi hususundaki başvurumuza ait evraklar Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilmiştir.Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 TADiL-TASARISI-GEREKCESiZ-Madde-6-KAYITLI-SERMAYE-TAVANI-ARTISI-20022024.pdfEK: 2 TADiL-TASARISI-GEREKCELi-Madde-6-KAYITLI-SERMAYE-TAVANI-ARTISI-20022024.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250977BIST