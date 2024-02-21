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***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.02.2024 11:31
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Başvurusunun SPK'ya İletilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 245.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.02.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 245.000.000 (ikiyüzkırkbeş milyon) Türk Lirası olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanının 750.000.000 (yediyüzelli milyon) Türk Lirası'na çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavan izninin 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılması bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi hususundaki başvurumuza ait evraklar Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TADiL-TASARISI-GEREKCESiZ-Madde-6-KAYITLI-SERMAYE-TAVANI-ARTISI-20022024.pdf
EK: 2 TADiL-TASARISI-GEREKCELi-Madde-6-KAYITLI-SERMAYE-TAVANI-ARTISI-20022024.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250977


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SMART 47,30 339.761.811 % 10,00  
SNKRN 35,20 5.276.168 % 10,00  
COSMO 156,30 79.443.740 % 9,99  
FONET 20,60 438.827.811 % 9,98  
BRKVY 153,30 34.116.388 % 9,97  
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Frank 35,0338 35,2448 % 0,29  
Riyal 8,2351 8,2764 % 0,21  
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Gümüş ONS 23,06 23,09 % 0,66  
Platin 899,33 900,68 % 0,66  
Paladyum 967,85 971,31 % 0,66  
Brent Pet. 81,78 81,78 % 0,66  
Altın Ons 2.027,63 2.027,90 % 0,66  
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