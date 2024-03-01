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***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.03.2024 18:32
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı artırımı başvurusuna ilişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 245.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.02.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.02.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 245.000.000 TL'den 750.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2024-2028 olarak belirlenmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunduğumuzu 21.02.2024 tarihli açıklamamızda kamuoyu ile paylaşmıştık. Başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.02.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-50534 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Esas sözleşmemizin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin SPK onaylı tadil metnine ekte yer verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Tadil Metni (7 Nüsha).pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254046


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FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
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Frank 35,3020 35,5146 % 0,35  
Riyal 8,3382 8,3800 % 0,42  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,08 23,10 % 0,66  
Platin 883,22 885,87 % 0,66  
Paladyum 956,70 960,23 % 0,66  
Brent Pet. 83,80 83,80 % 0,66  
Altın Ons 2.075,80 2.076,13 % 0,66  
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