***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı artırımı başvurusuna ilişkin SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 245.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 21.02.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 29.02.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 245.000.000 TL'den 750.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2024-2028 olarak belirlenmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunduğumuzu 21.02.2024 tarihli açıklamamızda kamuoyu ile paylaşmıştık. Başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.02.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-50534 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Esas sözleşmemizin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin SPK onaylı tadil metnine ekte yer verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı Tadil Metni (7 Nüsha).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254046BIST