***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı artırımı başvurusuna ilişkin Ticaret Bakanlığı onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 245.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 21.02.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 29.02.2024Ek AçıklamalarEsas sözleşme'nin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz tarafımıza tebliğ edilen, T.C. Ticaret Bakanlığı' nın E50035491-431.02-00094827015 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur. T.C. Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metnine ekte yer verilmiştir.Onaylı tadil metni yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Bakanlik onayli tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258609BIST