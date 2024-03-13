***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.03.2024 19:38
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı artırımı başvurusuna ilişkin Ticaret Bakanlığı onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 245.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.02.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.02.2024
Ek Açıklamalar
Esas sözleşme'nin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz tarafımıza tebliğ edilen, T.C. Ticaret Bakanlığı' nın E50035491-431.02-00094827015 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur. T.C. Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metnine ekte yer verilmiştir.
Onaylı tadil metni yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Bakanlik onayli tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258609
BIST