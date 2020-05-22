***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıBütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiKurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıİlgili politika yazılı olarak bulunmamak ile birlikte mevcut uygulamada Yönetim Kurulu kadın üye sayısı %40'dir.Kadın üyelerin sayısı ve oranıKadın Üye Sayısı 2'dir. % 40'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846589BIST