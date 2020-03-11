***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
11.03.2020 16:13
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Şirketimize gönderilen 11.03.2020 tarih ve BİAŞ-2-1542 sayılı "Olağandışı fiyat ve miktar hareketi" konulu yazı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827083
BIST
16:22100.063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -999,94
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
16:226,1880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0315
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
16:227,0232
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0756
|Açılış
|: 7,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
16:22331,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 4,95
|Açılış
|: 331,54
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,99
|228.534.192
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|41.658.974
|% 19,79
|
|DEVA
|9,89
|153.298.126
|% 19,30
|
|SELEC
|7,24
|104.667.024
|% 17,72
|
|ECZYT
|10,78
|105.531.310
|% 17,30
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|4,01
|280.925.759
|% -15,93
|
|OYAYO
|4,78
|727.626
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|11.220.403
|% -14,94
|
|PKENT
|129,50
|191.816
|% -14,91
|
|ASELS
|25,26
|898.516.239
|% -2,47
|
|THYAO
|9,53
|703.542.688
|% -4,41
|
|GARAN
|9,48
|428.695.861
|% 1,39
|
|TSPOR
|4,01
|280.925.759
|% -15,93
|
|GSRAY
|2,25
|236.832.787
|% -12,45
|
|IHLGM
|1,08
|166.593.128
|% -9,24
|
|CEMAS
|0,92
|136.863.182
|% -8,00
|
|ODAS
|1,53
|206.496.002
|% -11,05
|
|ADESE
|1,29
|140.954.739
|% 3,20
|
|GSRAY
|2,25
|236.832.787
|% -12,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9804
|8,0204
|% 0,67
|
|Frank
|6,6051
|6,6449
|% 1,25
|
|Riyal
|1,6457
|1,6539
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|14,39
|
|Altın Gr.
|332
|332
|5,14
|
|Cumhuriyet
|2.197
|2.230
|36,00
|
|Tam
|2.187
|2.242
|32,53
|
|Yarım
|1.057
|1.085
|15,74
|
|Çeyrek
|530
|542
|7,87
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|35,66
|35,66
|-1,56
|