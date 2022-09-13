***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
13.09.2022 16:18
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş 'nin 13.09.2022 tarihli ve E-18454353-100.06-11182 sayılı yazısı ile Şirketimiz payl
17:083.577
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -72,13
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.533
17:0818,2519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0368
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
17:0818,3243
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1244
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2651
17:081.000,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -10,10
|Açılış
|: 1.000,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler17:06
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,75
|96.111.965
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|157.580.168
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|3.091.065
|% 9,99
|
|HKTM
|42,72
|78.689.723
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|348.698.920
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,32
|183.059.659
|% -9,97
|
|ZRGYO
|4,80
|160.578.187
|% -9,94
|
|AKBNK
|18,00
|13.062.692.613
|% 2,80
|
|YKBNK
|9,27
|12.151.833.281
|% -4,33
|
|ISCTR
|11,72
|10.427.389.003
|% -6,61
|
|THYAO
|74,60
|9.824.758.608
|% -0,47
|
|EREGL
|32,34
|7.662.164.328
|% -3,17
|
|YKBNK
|9,27
|12.151.833.281
|% -4,33
|
|EKGYO
|4,82
|5.840.629.795
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,72
|10.427.389.003
|% -6,61
|
|AKBNK
|18,00
|13.062.692.613
|% 2,80
|
|KRDMD
|15,60
|6.481.462.509
|% 1,89
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2484
|18,2512
|% 0,20
|
|Euro
|18,3274
|18,3354
|% -0,61
|
|Sterlin
|21,0059
|21,1113
|% -1,07
|
|Frank
|18,9149
|19,0288
|% -0,63
|
|Riyal
|4,8417
|4,8660
|% 0,11
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-16,68
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|-10,84
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-36,00
|
|Tam
|6.751
|6.818
|-38,00
|
|Yarım
|3.290
|3.333
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.666
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,68
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|-0,13
|
|B. Petrol
|93,47
|93,47
|-0,53
|
Seans Raporu
17:06
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-
17:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -76, 51 kaybederek (% -1.90 ) 3, 949
-
17:20XU100
Endeks 3, 587 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 7 altında . İşlem hacmi 126, 909.00 milyon TL de
-
17:20MZHLD
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 68.15 lira fiyatla işlem gören hissede 247, 944 adet işlem
-
17:19BJKAS
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 6.32 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 487, 415 adet işlem
-
17:18NTGAZ
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 19.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 046, 188 adet işlem