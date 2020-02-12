***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAtaköy 1.Kısım Mah. Fişekhane Cad. Capacity Apt. N7/1 Bakırköy/İstanbul (adres kodu : 2789234917) adresinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Capacity Samsonite Şubesi" ünvanlı olmak üzere toplam 1 (bir) yeni mağazamız 12.02.2020 itibari ile faaliyete geçmiştir. İstanbul Capacity Samsonite mağazamızın alanı 83,00 m2'dir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818659BIST