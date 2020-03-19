***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2020 15:12
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını kapsamında ülkemizde alınan tedbirler doğrultusunda değerli müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlık durumlarını düşünüyor ve önemsiyoruz. Bu sebeple 19.03.2020 tarihinden itibaren mağazalarımızın faaliyetlerine geçici bir süre ara verme kararı alınmasını, Müşterilerimize depo ve lojistik merkezlerimizde aldığımız hijyen önlemleri doğrultusunda online mağazamız desa.com.tr ve Desa mobil aplikasyonumuz aracılığıyla 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam edilmesine Söz konusu durumun kamuoyunu aydınlatma platformu aracılığı ile kamuoyuna duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830733
BIST
14:5984.134
En Yüksek
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BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|451.225
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.635.531
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.180.517
|% 9,92
|
|QNBFL
|119,70
|1.628.838
|% 9,92
|
|AYCES
|6,44
|510.716
|% 9,90
|
|MAALT
|46,14
|5.788.772
|% -9,97
|
|LKMNH
|4,25
|804.487
|% -9,96
|
|PENGD
|1,90
|15.747.050
|% -9,95
|
|DERIM
|2,90
|3.259.877
|% -9,94
|
|DOKTA
|13,23
|5.515.473
|% -9,94
|
|GARAN
|7,78
|503.113.262
|% -2,75
|
|ASELS
|21,18
|498.143.063
|% -2,58
|
|THYAO
|7,92
|453.320.647
|% 0,25
|
|YKBNK
|1,93
|212.730.656
|% -2,53
|
|ISCTR
|4,89
|131.791.818
|% -2,20
|
|YKBNK
|1,93
|212.730.656
|% -2,53
|
|ODAS
|1,17
|88.559.826
|% -2,50
|
|IHLGM
|0,75
|48.477.312
|% -2,60
|
|GARAN
|7,78
|503.113.262
|% -2,75
|
|THYAO
|7,92
|453.320.647
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5247
|7,5625
|% 0,15
|
|Frank
|6,6462
|6,6863
|% -0,30
|
|Riyal
|1,7353
|1,7440
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.473
|1.474
|-12,51
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.075
|2.107
|-10,00
|
|Tam
|2.067
|2.120
|-10,69
|
|Yarım
|999
|1.026
|-5,17
|
|Çeyrek
|501
|513
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|11,98
|12,02
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|0,03
|
|B. Petrol
|26,02
|26,02
|1,14
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