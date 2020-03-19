***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını kapsamında ülkemizde alınan tedbirler doğrultusunda değerli müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlık durumlarını düşünüyor ve önemsiyoruz. Bu sebeple 19.03.2020 tarihinden itibaren mağazalarımızın faaliyetlerine geçici bir süre ara verme kararı alınmasını, Müşterilerimize depo ve lojistik merkezlerimizde aldığımız hijyen önlemleri doğrultusunda online mağazamız desa.com.tr ve Desa mobil aplikasyonumuz aracılığıyla 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam edilmesine Söz konusu durumun kamuoyunu aydınlatma platformu aracılığı ile kamuoyuna duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830733BIST