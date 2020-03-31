***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarVerimlilik odaklı çalışma prensiplerimiz doğrultusunda, Mavişehir Mah. 2040 Sok. EGE PARK Alişveriş Merkezi Apt. N104/Z25 Karşıyaka/İZMİR (3683512283) adresinde Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Izmir EGS PARK Mavişahir Mağazası ünvanlı şubemizin 31.03.2020 tarihi itibari ile kapatılmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833634BIST