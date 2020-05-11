***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2020 18:16
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.05.2020 tarihinde yapılan 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulumuzun 11.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararlarıyla
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Melih ÇELET'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sn. Burak ÇELET'in seçilmelerine karar verilmiştir. Saygılarımızla,
Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844208
BIST
18:0097.948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 102,71
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.859
18:007,0755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0083
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
18:007,6568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0270
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
18:00385,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,19
|Açılış
|: 386,17
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|28.678
|% 10,02
|
|IHLGM
|1,21
|347.034.425
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|8.730.396
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|54.999
|% 10,00
|
|GEDIK
|22,44
|26.546.841
|% 10,00
|
|SEYKM
|11,54
|61.293.120
|% -9,91
|
|KRDMA
|2,91
|88.806.376
|% -9,91
|
|KRDMB
|2,46
|75.748.640
|% -9,56
|
|GLBMD
|2,80
|16.907.015
|% -9,09
|
|QNBFL
|108,10
|29.199.297
|% -6,97
|
|GARAN
|7,74
|717.311.692
|% -1,53
|
|KRDMD
|2,35
|592.781.676
|% -3,29
|
|ISFIN
|3,90
|568.106.481
|% 9,86
|
|MGROS
|31,52
|546.617.566
|% 6,27
|
|ECILC
|4,93
|500.554.868
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,21
|347.034.425
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,35
|592.781.676
|% -3,29
|
|IHLAS
|0,68
|106.194.244
|% 3,03
|
|ISFIN
|3,90
|568.106.481
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,14
|290.509.999
|% 1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7154
|8,7591
|% -0,55
|
|Frank
|7,2518
|7,2955
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8787
|1,8881
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|-7,36
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|2.484
|2.537
|-31,70
|
|Tam
|2.556
|2.603
|-32,50
|
|Yarım
|1.248
|1.273
|-15,90
|
|Çeyrek
|622
|636
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|15,37
|15,41
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,34
|30,34
|-0,63
|