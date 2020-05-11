***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 08.05.2020 tarihinde yapılan 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulumuzun 11.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararlarıylaYönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Melih ÇELET'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sn. Burak ÇELET'in seçilmelerine karar verilmiştir. Saygılarımızla,Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844208BIST