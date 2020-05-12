***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2020 18:21
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.05.2020 tarihinden itibaren DESA Suadiye, Göztepe ve Beyoğlu mağazalarımızda, kontrollü olarak, tüm hijyen koşulları gözetilerek 12.00-18.00 saatleri arasında, İŞKUR' a resmi bildirim yapılarak kısmi süreli hizmet verilmeye baslanacaktır. Geri kalan tüm mağazaların 1 Haziran 2020 tarihinde açılarak faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır. Sektördeki gelişmeler, Bilim Kurulunun, müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlığı ile ilgili önerileri ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri doğrultusunda mağaza açılış tarihlerinde değişiklikler olabilir.
Saygılarımızla,
Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844559
BIST
18:0599.616
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 1.823,65
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.708
En Düşük
97.740
18:056,9949
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0782
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
18:057,6082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0411
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
18:05384,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,80
|Açılış
|: 384,23
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|279,40
|18.686.991
|% 10,00
|
|INFO
|6,38
|27.421.462
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.673.848
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.226.672
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.580
|% 10,00
|
|SERVE
|5,04
|2.003.893
|% -10,00
|
|SEYKM
|10,38
|49.203.887
|% -9,97
|
|BMELK
|4,61
|779.347
|% -9,96
|
|GEDIK
|20,76
|68.271.451
|% -7,49
|
|KRDMA
|2,71
|76.226.905
|% -6,87
|
|GARAN
|7,91
|978.119.700
|% 1,93
|
|ASELS
|27,42
|762.933.895
|% 2,08
|
|MGROS
|32,82
|645.558.848
|% 3,86
|
|ECILC
|5,42
|559.732.626
|% 9,94
|
|AKBNK
|5,61
|549.884.493
|% 0,54
|
|EKGYO
|1,31
|450.304.987
|% 5,65
|
|IHLGM
|1,17
|283.185.488
|% -3,31
|
|KRDMD
|2,39
|384.324.660
|% 1,70
|
|IEYHO
|0,61
|94.330.452
|% 7,02
|
|IHLAS
|0,69
|100.274.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5916
|8,6347
|% -1,21
|
|Frank
|7,2045
|7,2479
|% -0,46
|
|Riyal
|1,8573
|1,8666
|% -1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|11,85
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.518
|-19,80
|
|Tam
|2.543
|2.583
|-20,40
|
|Yarım
|1.241
|1.263
|-10,00
|
|Çeyrek
|621
|632
|-4,90
|
|Gümüş.Ons
|15,59
|15,61
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|29,84
|29,84
|0,21
|
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