***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11.05.2020 tarihinden itibaren DESA Suadiye, Göztepe ve Beyoğlu mağazalarımızda, kontrollü olarak, tüm hijyen koşulları gözetilerek 12.00-18.00 saatleri arasında, İŞKUR' a resmi bildirim yapılarak kısmi süreli hizmet verilmeye baslanacaktır. Geri kalan tüm mağazaların 1 Haziran 2020 tarihinde açılarak faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır. Sektördeki gelişmeler, Bilim Kurulunun, müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlığı ile ilgili önerileri ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri doğrultusunda mağaza açılış tarihlerinde değişiklikler olabilir.Saygılarımızla,Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844559BIST