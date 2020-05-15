***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarVerimlilik odaklı çalışma prensiplerimiz doğrultusunda, Marmara Forum Alışveriş Merkezi Osmaniye Mah. Ekrem Kurt Bulvarı E-5 Yolu üzeri Carrefour Alanı S Blok Mağaza NS084-S087 Bakırköy/İSTANBUL (adres kodu:2373454228) adresinde Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Marmara Forum Mağazası ünvanlı şubemizin kapatılmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845591BIST