***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarVerimlilik odaklı çalışma prensiplerimiz doğrultusunda, Anatolium Alışveriş Merkezi Soğanlık Yeni Mah. Soğanlık D-100 Kuzey Yanyol Cad. B Blok Apt. N72/151 Kartal/İSTANBUL (Adres kodu:5324192219) adresinde Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Anatolium Satış Mağazası ünvanlı şubemizin kapatılmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845590BIST