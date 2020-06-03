***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2020 18:13
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kamu otoritelerinin belirlediği prosedürler ve önlemler çerçevesinde, kontrollü olarak, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın sağlıkları ve hijyen kuralları en üst düzeyde gözetilerek Desa ve Samsonite mağazalarımızda kısmi süreli hizmet verilmeye başlanmıştır. Desa mağazalarımızın 3 tanesi, Samsonite mağazalarımızın havalimanları dahil 7 tanesi henüz işletmeye açılmamıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848850
BIST
18:00108.957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 860,03
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
18:006,7409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0357
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7687
En Düşük
6,6727
18:007,5734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0720
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5833
En Düşük
7,4561
18:00366,89
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -5,24
|Açılış
|: 366,89
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
366,32
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|29,26
|74.080.870
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|DENCM
|8,36
|25.970.787
|% 10,00
|
|MRSHL
|84,15
|20.953.158
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,02
|11.774.996
|% 9,96
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|41.780.619
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.777.443
|% -9,93
|
|GLBMD
|4,75
|5.560.577
|% -8,83
|
|ARTI
|2,10
|233.697
|% -7,89
|
|GARAN
|8,20
|1.552.159.582
|% 1,74
|
|ASELS
|31,80
|986.691.877
|% -2,51
|
|THYAO
|12,53
|662.382.784
|% -0,63
|
|EKGYO
|1,67
|658.194.499
|% -2,34
|
|AEFES
|19,65
|560.662.505
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,67
|658.194.499
|% -2,34
|
|ODAS
|2,08
|408.419.455
|% 4,52
|
|GARAN
|8,20
|1.552.159.582
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,44
|311.996.757
|% 0,83
|
|IHLGM
|1,35
|163.401.527
|% 3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4552
|8,4976
|% 0,88
|
|Frank
|6,9699
|7,0119
|% 0,56
|
|Riyal
|1,7875
|1,7965
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.692
|-35,48
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-4,79
|
|Cumhuriyet
|2.386
|2.417
|-38,90
|
|Tam
|2.456
|2.487
|-32,30
|
|Yarım
|1.199
|1.214
|-19,60
|
|Çeyrek
|599
|607
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,53
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|-0,09
|
|B. Petrol
|39,01
|39,01
|-0,56
|