***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKamu otoritelerinin belirlediği prosedürler ve önlemler çerçevesinde, kontrollü olarak, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın sağlıkları ve hijyen kuralları en üst düzeyde gözetilerek Desa ve Samsonite mağazalarımızda kısmi süreli hizmet verilmeye başlanmıştır. Desa mağazalarımızın 3 tanesi, Samsonite mağazalarımızın havalimanları dahil 7 tanesi henüz işletmeye açılmamıştır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848850BIST