***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDESA, Türkiye'nin en değerli 100 markası arasında yer alan deri sektöründeki tek firma olmanın yanı sıra, tüm listede en yüksek marka değeri artışı sağlayan ikinci firma oldu.Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2020 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasını tamamladı. Araştırma sonuçlarına göre yüzde 112 artış ile DESA, en yüksek marka değeri artışı sağlayan ikinci firma oldu.7 milyon dolarlık marka değeriyle 2019 yılında Türkiye' nin en değerli 98' inci markası olarak yer alan DESA, 2020 yılında 15 milyon dolarlık marka değerine ulaşarak listede 91'inci sıraya yükseldi. Marka derecesini ise A'dan A+' a yükselten DESA, ayrıca deri sektöründe faaliyet gösteren tek marka olarak listede yer almıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850443BIST