***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAkmerkez Alışveriş Merkezi Nispetiye Cad. N56 Mağaza N252 Etiler/ İstanbul (adres kodu : 2190116547-2189816552) adresinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Akmerkez Desa Şubesi" ünvanlı olmak üzere toplam 1 (bir) yeni mağazamız 12.06.2020 itibari ile faaliyete geçmiştir. Akmerkez Desa mağazamızın alanı 100,69 m2'dir.Saygılarımızla,Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851267BIST