***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2020 18:11
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akmerkez Alışveriş Merkezi Nispetiye Cad. N56 Mağaza N252 Etiler/ İstanbul (adres kodu : 2190116547-2189816552) adresinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Akmerkez Desa Şubesi" ünvanlı olmak üzere toplam 1 (bir) yeni mağazamız 12.06.2020 itibari ile faaliyete geçmiştir. Akmerkez Desa mağazamızın alanı 100,69 m2'dir.
Saygılarımızla,
Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851267
BIST
17:58109.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -304,37
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
17:586,8526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0379
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8617
En Düşük
6,8141
17:587,7259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0523
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7423
En Düşük
7,6457
17:58378,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,02
|Açılış
|: 378,34
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
374,73
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|27.911.666
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,06
|341.072.415
|% 9,98
|
|KSTUR
|46,32
|42.244
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|1.220.946
|% 9,97
|
|IHGZT
|4,97
|26.459.619
|% 9,96
|
|ISBIR
|1.044,10
|185.850
|% -10,00
|
|DAGHL
|10,45
|5.063.981
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,29
|25.449.831
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|378.637
|% -9,82
|
|EGCEY
|1,31
|175.325
|% -9,66
|
|THYAO
|12,61
|890.269.393
|% -1,18
|
|EKGYO
|1,92
|713.978.438
|% -0,52
|
|SASA
|10,76
|690.150.825
|% 4,36
|
|GUSGR
|4,39
|666.632.513
|% 5,28
|
|GARAN
|8,05
|638.745.880
|% -1,11
|
|EKGYO
|1,92
|713.978.438
|% -0,52
|
|CEMAS
|1,29
|272.639.194
|% 3,20
|
|KARSN
|2,23
|449.448.413
|% 9,85
|
|IEYHO
|0,82
|142.642.258
|% 9,33
|
|SKBNK
|1,27
|213.657.686
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5875
|8,6306
|% 0,79
|
|Frank
|7,1883
|7,2316
|% 0,87
|
|Riyal
|1,8203
|1,8294
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-11,70
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.477
|-8,30
|
|Tam
|2.527
|2.545
|-8,60
|
|Yarım
|1.231
|1.242
|-4,20
|
|Çeyrek
|618
|622
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,28
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|-0,04
|
|B. Petrol
|38,42
|38,42
|-0,31
|