***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKuşadası Alışveriş ve Yaşam Merkezi Yavansu Mah. Karaova Sok N 8/7 G-1 Kuşadası/ Aydın (adres kodu : 3612409866) adresinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Desa Kuşadası Pop Up Şubesi" ünvanlı olmak üzere 3 ay süreli toplam 1 (bir) yeni mağazamız 30.06.2020 itibari ile faaliyete geçmiştir. Kuşadası Pop Up Desa mağazamızın alanı 276,00 m2'dir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854211BIST