***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDESA, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İKİNCİ 500 SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE YERİNİ ALDIİstanbul Sanayi Odası'nın ( ISO) açıkladığı "İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu -2019" araştırmalarına göre DESA, üretimden satışlarda listede 366. Olarak yerini aldı.İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayi kuruluşlarının 2019 yılı verileri üzerinden yaptığı "İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu- 2019" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre Desa, üretimden satışlarda listeye 366. Olarak girdi.Üretimden satış büyüklüğü rakamları verilerek hazırlanan listede Türkiye'nin deri ve deri mamulleri kategorisinde lider konumunda olan Desa, net satışlarda 76, brüt kat