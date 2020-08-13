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***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.08.2020 15:51
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***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

             DESA, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İKİNCİ 500 SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE YERİNİ ALDI
İstanbul Sanayi Odası'nın ( ISO) açıkladığı "İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu -2019" araştırmalarına göre DESA, üretimden satışlarda listede 366. Olarak yerini aldı.
İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayi kuruluşlarının 2019 yılı verileri üzerinden yaptığı "İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu- 2019" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre Desa, üretimden satışlarda listeye 366. Olarak girdi.
Üretimden satış büyüklüğü rakamları verilerek hazırlanan listede Türkiye'nin deri ve deri mamulleri kategorisinde lider konumunda olan Desa, net satışlarda 76, brüt kat



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