***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.08.2020 15:51
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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DESA, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İKİNCİ 500 SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE YERİNİ ALDI
İstanbul Sanayi Odası'nın ( ISO) açıkladığı "İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu -2019" araştırmalarına göre DESA, üretimden satışlarda listede 366. Olarak yerini aldı.
İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayi kuruluşlarının 2019 yılı verileri üzerinden yaptığı "İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu- 2019" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre Desa, üretimden satışlarda listeye 366. Olarak girdi.
Üretimden satış büyüklüğü rakamları verilerek hazırlanan listede Türkiye'nin deri ve deri mamulleri kategorisinde lider konumunda olan Desa, net satışlarda 76, brüt kat
16:051.113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,23
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
16:057,3312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
16:058,6817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0399
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
16:05453,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,54
|Açılış
|: 453,59
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler16:05
|TSPOR
|4,18
|242.324.095
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|3.153.406
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|LINK
|32,24
|23.239.996
|% 9,96
|
|POLTK
|166,80
|154.645
|% -9,98
|
|KLGYO
|9,31
|40.609.534
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|ISKUR
|366.666,60
|366.667
|% -8,56
|
|BALAT
|2,10
|601.954
|% -8,30
|
|ASELS
|17,89
|849.626.769
|% 0,79
|
|TUPRS
|79,10
|831.383.013
|% 1,74
|
|GARAN
|7,04
|692.409.582
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,03
|645.707.537
|% -0,49
|
|THYAO
|11,14
|644.036.252
|% -2,45
|
|EKGYO
|2,03
|645.707.537
|% -0,49
|
|KRDMD
|2,88
|589.959.494
|% -4,64
|
|KARSN
|3,20
|617.421.168
|% 4,58
|
|SKBNK
|1,54
|290.581.457
|% 1,99
|
|ODAS
|2,54
|366.682.965
|% 0,40
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3259
|7,3312
|% -0,03
|
|Euro
|8,6704
|8,6817
|% 0,46
|
|Sterlin
|9,5406
|9,5885
|% 0,14
|
|Frank
|7,9983
|8,0464
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9430
|1,9527
|% -0,34
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|13,64
|
|Altın Gr.
|454
|454
|1,84
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.068
|-5,00
|
|Tam
|3.011
|3.089
|-6,15
|
|Yarım
|1.455
|1.494
|-2,98
|
|Çeyrek
|730
|747
|-1,49
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,30
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,18
|0,15
|
|B. Petrol
|45,42
|45,42
|-0,01
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:17IZMDC
Yüzde -3.10 oranında düşüşle 15.92 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 565 adet işlem
-
16:15CRDFA
Yüzde 5.79 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 679, 329 adet işlem
-
16:14AKYHO
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.51 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 022, 599 adet işlem
-
16:13XU100
Endeks 1, 115 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 13, 871.00 milyon TL de
-
16:13KLMSN
Yüzde 5.13 oranında artışla 14.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 778, 513 adet işlem