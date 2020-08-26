***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.08.2020 18:17
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Verimlilik odaklı çalışma prensiplerimiz doğrultusunda, Sabiha Gökçen Havalimanı, Sanayi Mah. Havaalanı iç yolu Cad. Sabiha Gökçen Havalimanı Sit. Giriş kapısı Apt. N1 Pendik/İSTANBUL (Adres kodu:1061290696) adresinde Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sabiha Gökçen Havalimanı Samsonite Mağazası ünvanlı şubemizin kapatılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871300
BIST
18:051.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,86
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.105
En Düşük
1.086
18:057,3795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0107
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,4161
En Düşük
7,3356
18:058,7283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0183
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7855
En Düşük
8,6628
18:05461,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,78
|Açılış
|: 461,22
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
461,69
En Düşük
450,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRDFA
|7,59
|19.605.785
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,94
|87.804.809
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.486.880
|% 10,00
|
|IZMDC
|21,56
|17.593.273
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.677.895
|% 10,00
|
|MRSHL
|126,10
|1.858.065
|% -6,52
|
|CEOEM
|4,04
|29.606.616
|% -6,48
|
|DGGYO
|12,67
|115.923.848
|% -6,43
|
|SASA
|15,13
|889.452.017
|% -6,02
|
|BURCE
|19,99
|3.143.621
|% -5,97
|
|SISE
|6,25
|2.368.000.438
|% 4,52
|
|PETKM
|4,03
|1.147.167.864
|% -1,95
|
|GARAN
|6,90
|1.034.929.099
|% 1,92
|
|GUSGR
|6,58
|958.754.153
|% 5,62
|
|SASA
|15,13
|889.452.017
|% -6,02
|
|SISE
|6,25
|2.368.000.438
|% 4,52
|
|PETKM
|4,03
|1.147.167.864
|% -1,95
|
|YKBNK
|2,07
|497.714.867
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,86
|389.281.586
|% -1,06
|
|TRKCM
|4,09
|785.989.937
|% 3,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3763
|7,3795
|% -0,14
|
|Euro
|8,7169
|8,7283
|% -0,21
|
|Sterlin
|9,7129
|9,7616
|% 0,18
|
|Frank
|8,0976
|8,1463
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9638
|1,9737
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|12,14
|
|Altın Gr.
|460
|460
|1,54
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,88
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,06
|
|B. Petrol
|46,31
|46,31
|0,02
|