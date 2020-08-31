***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarVerimlilik odaklı çalışma prensiplerimiz doğrultusunda,Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi, Fatih Cad. N1 Mağaza N54 Acıbadem/Kadıköy/İSTANBUL (Adres kodu:2412450419) adresinde Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tepe Nautilus Samsonite Mağazası ünvanlı ŞubemizinAgora Antalya Alışveriş Merkezi, Altınova Sinan Mah. Çağdaş Sok. Agora Avm. Sit.- Apt. N5/1Kepez Antalya(Adres kodu:2429852441) adresinde Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Agora Antalya Avm. Samsonite Mağazası ünvanlı ŞubemizinAgora Antalya Alışveriş Merkezi, Altınova Sinan Mah. Çağdaş Sok. Agora Avm. Sit.- Apt. N5/1Kepez Antalya(Adres kodu:2429852441) adresinde Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Agora Antalya Avm. DesaMağazası ünvanlı Şubemizin kapatılmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871876BIST