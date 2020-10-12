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***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.10.2020 18:22
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***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Desa Deri'nin ihracat firması Adesa Mağazacılık, büyük bir başarıya imza attı. Deri sektöründe faaliyet gösteren firmaların dış ticaret şirketleri aracılığıyla ihracata yöneldiği bir dönemde, Adesa Mağazacılık sadece Desa Deri bünyesindeki tesislerin ürettiği ürünleri ihraç ederek sektöründe ilk iki ihracatçı firma arasına girdi.
Deri sektörünün lider oyuncularından Desa Deri San. ve Tic. AŞ, ihracatta da önemli bir başarıya imza attı. Desa Deri'nin ürünlerinin tüm dünyaya ihracatını gerçekleştiren Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri San. Tic. AŞ, 35 milyon 386 bin dolarlık satış ile deri sektöründe 2019 yılında en çok ihracat yapan ilk iki firma arasına girdi. Üstelik Adesa Mağazacılık diğer dış ticaret sermaye şirketlerinin aksine, birçok üreticinin değil, sadece Desa Deri San ve Tic AŞ'ye ait üretim tesislerinde üretilen ürünlerin ihracatını yaparak ile bu başarıyı yakaladı.
Desa Deri, 48 yıldan beri Türkiye deri sektörüne öncülük ederken, Adesa Mağazacılık vasıtasıyla kendi tasarım ve üretimi olan ürünlerle dünya modasına da yön veriyor.
Adesa Mağazacılık, Desa Deri ürünlerini 25 ülkede 180 satış noktasında tüketici ile buluşturuyor. Uluslararası tasarım ekibi tarafından oluşturulan koleksiyonları Milano, Paris gibi saygın moda haftalarında sergilenerek büyük beğeni gören Desa, aynı zamanda dünyanın birçok lüks markasıyla yıllardan beri süregelen işbirliklerine de hız kesmeden devam ediyor.
Türk halkına kendi tasarım ve üretimi olan ürünler ile dünya moda trendlerini sunan Desa Deri San. Ve Tic. AŞ, ve bunları dünyanın dört bir yanına ulaştıran Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri San Tic AŞ bundan sonra da aynı vizyon ve çalışma prensipleri ile hizmet vermeye devam etmeyi planlıyor.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880864


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