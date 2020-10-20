***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.10.2020 10:12
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Turkishtime tarafından hazırlanan "Türkiye'nin en çok Arge yatırımı yapan şirketleri" araştırmasında Desa Deri, ilk 500 şirket listesine 484. sıradan girerek sektöründe liderliğini korumaya devam etti.
Tasarım, yenilik ve inovasyon konularında öncü şirket olan Desa Deri, 1.5 milyon liralık harcamasıyla 2019 yılında ülkemizde Arge'ye en çok yatırım yapan şirketler araştırmasında listeye 484. Sıradan girdi.
Sadece üretim ve ihracatta değil, Arge yatırımları ile de sektördeki liderliğini koruyan Desa Deri, 2019 yılı ilk 500 şirket arasında yer alarak deri sektöründe Türkiye'nin lider firması olduğunu bır kez daha kanıtladı.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882501
BIST
12:571.209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,11
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.211
En Düşük
1.202
12:577,8956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0169
|Açılış
|: 7,9060
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9076
En Düşük
7,8699
12:579,3232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0477
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3253
En Düşük
9,2625
12:57483,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,59
|Açılış
|: 483,90
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,39
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler12:57
|AKSGY
|4,18
|75.783.559
|% 10,00
|
|PKENT
|907,70
|86.232
|% 10,00
|
|YESIL
|36,30
|8.804.258
|% 10,00
|
|TSKB
|1,54
|96.160.100
|% 10,00
|
|KLGYO
|16,41
|229.607.203
|% 9,99
|
|BMELK
|11,70
|202.504
|% -10,00
|
|MERKO
|19,44
|2.700.449
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|84.131
|% -9,99
|
|ARTI
|10,73
|251.093
|% -9,98
|
|VANGD
|11,01
|6.627.119
|% -9,98
|
|GARAN
|7,46
|768.467.889
|% -0,53
|
|SISE
|6,87
|523.944.502
|% 0,15
|
|ASELS
|18,28
|506.890.242
|% 0,99
|
|SKBNK
|2,11
|506.490.303
|% 5,50
|
|ISFIN
|4,18
|464.317.827
|% 3,21
|
|SKBNK
|2,11
|506.490.303
|% 5,50
|
|ALBRK
|1,79
|388.679.693
|% 3,47
|
|CEMAS
|2,52
|442.993.110
|% 7,69
|
|YKBNK
|2,34
|265.559.678
|% 1,30
|
|ISFIN
|4,18
|464.317.827
|% 3,21
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8929
|7,8956
|% 0,21
|
|Euro
|9,3186
|9,3232
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,2061
|10,2573
|% 0,37
|
|Frank
|8,6599
|8,7121
|% 0,48
|
|Riyal
|2,0986
|2,1092
|% 0,26
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|2,92
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,60
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-3,00
|
|Tam
|3.190
|3.270
|-6,07
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-2,93
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,08
|
|B. Petrol
|42,45
|42,45
|-0,17
|