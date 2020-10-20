***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTurkishtime tarafından hazırlanan "Türkiye'nin en çok Arge yatırımı yapan şirketleri" araştırmasında Desa Deri, ilk 500 şirket listesine 484. sıradan girerek sektöründe liderliğini korumaya devam etti.Tasarım, yenilik ve inovasyon konularında öncü şirket olan Desa Deri, 1.5 milyon liralık harcamasıyla 2019 yılında ülkemizde Arge'ye en çok yatırım yapan şirketler araştırmasında listeye 484. Sıradan girdi.Sadece üretim ve ihracatta değil, Arge yatırımları ile de sektördeki liderliğini koruyan Desa Deri, 2019 yılı ilk 500 şirket arasında yer alarak deri sektöründe Türkiye'nin lider firması olduğunu bır kez daha kanıtladı.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882501BIST