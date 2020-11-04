***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMaltepe Piazza Alışveriş Merkezi Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. N69 C/Z1 Maltepe/ İstanbul (adres kodu : 3105431419) adresinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Maltepe Piazza Desa Şubesi" ünvanlı olmak üzere toplam 1 (bir) yeni mağazamız 04.11.2020 itibari ile faaliyete geçmiştir. Maltepe Piazza Desa mağazamızın alanı 169,00 m2'dir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886193BIST