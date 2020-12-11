***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.12.2020 09:02
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Verimlilik odaklı çalışma prensiplerimiz doğrultusunda,Starcity Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Yenibosna Merkez Mah. Degirmenbahçe Cad N34 Bahçelievler/ İSTANBUL (1686732684) Adresindeki Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Starcity Outlet Alışveriş Ve Yaşam Merkezi Ünvanlı Şubemiz kapatılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892719
BIST
10:191.356
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|: 1.352
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler10:19
|LINK
|56,65
|17.912.928
|% 10,00
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|DITAS
|38,72
|4.250.720
|% 10,00
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|SNKRN
|6,95
|1.055.086
|% 9,97
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|KRVGD
|15,91
|44.289.940
|% 9,95
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|SILVR
|7,93
|27.783.265
|% 9,83
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|CASA
|117,90
|167.418
|% -10,00
|
|SELEC
|15,20
|7.123.219
|% -7,43
|
|ADESE
|2,62
|4.886.807
|% -6,43
|
|MERIT
|75,00
|31.425
|% -6,25
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|PKENT
|923,40
|322.157
|% -5,96
|
|SISE
|7,19
|462.104.329
|% 0,42
|
|GARAN
|9,49
|266.911.436
|% -0,11
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|PETKM
|4,82
|241.168.015
|% 2,12
|
|ODAS
|3,79
|225.666.625
|% -2,32
|
|ASELS
|17,42
|147.164.481
|% -1,19
|
|SISE
|7,19
|462.104.329
|% 0,42
|
|ODAS
|3,79
|225.666.625
|% -2,32
|
|PETKM
|4,82
|241.168.015
|% 2,12
|
|TSKB
|1,82
|88.206.028
|% -0,55
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|ALBRK
|1,81
|84.728.679
|% 0,56
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|10:19
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,9348
|7,9379
|% 0,60
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|Euro
|9,6379
|9,6458
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,5192
|10,5720
|% 0,53
|
|Frank
|8,9040
|8,9577
|% 0,46
|
|Riyal
|2,1054
|2,1159
|% 0,36
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|10:19
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.836
|1.836
|0,31
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|Altın Gr.
|467
|467
|0,79
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|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-1,00
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|Tam
|3.075
|3.153
|-2,79
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|Yarım
|1.486
|1.525
|-1,35
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|Çeyrek
|745
|763
|-0,67
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|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|-0,07
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|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,01
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|B. Petrol
|50,52
|50,52
|0,27
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