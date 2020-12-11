***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarVerimlilik odaklı çalışma prensiplerimiz doğrultusunda,Starcity Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Yenibosna Merkez Mah. Degirmenbahçe Cad N34 Bahçelievler/ İSTANBUL (1686732684) Adresindeki Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Starcity Outlet Alışveriş Ve Yaşam Merkezi Ünvanlı Şubemiz kapatılmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892719BIST