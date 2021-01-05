***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2021 08:16
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Verimlilik odaklı çalışma prensiplerimiz doğrultusunda, Konya Kentpark Plaza Alışveriş Merkezi, Bedir Mah. Ataseven Cad.N2 Selçuklu/Konya (1917167171) Adresindeki Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kentpark Plaza Alışveriş Merkezi samsonite Ünvanlı Şubemizin Kapatılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896919
BIST
18:051.495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
0
En Düşük
0
18:057,3984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0238
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4284
En Düşük
7,3804
18:059,0836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0098
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1201
En Düşük
9,0630
18:05462,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,52
|Açılış
|: 462,27
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEYKM
|34,50
|4.924.934
|% 37,50
|
|ALKA
|14,43
|21.404.991
|% 6,51
|
|TKFEN
|16,75
|185.607.752
|% 2,14
|
|BFREN
|1.243,50
|22.878.638
|% 0,37
|
|BAGFS
|20,18
|29.486.523
|% 0,00
|
|ADEL
|31,46
|95.952.620
|% -8,11
|
|BAGFS
|20,18
|29.486.523
|% 0,00
|
|KRONT
|37,52
|53.178.165
|% 0,00
|
|OZKGY
|5,30
|115.188.514
|% 0,00
|
|OZKGY
|5,30
|115.188.514
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,35
|2.269.044.899
|% 0,00
|
|GUBRF
|77,45
|1.857.135.705
|% 0,00
|
|KOZAL
|106,30
|1.422.086.463
|% 0,00
|
|GARAN
|10,32
|1.416.505.728
|% 0,00
|
|SISE
|7,38
|1.199.029.318
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,35
|2.269.044.899
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,55
|775.685.137
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,07
|909.707.721
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,93
|694.729.600
|% 0,00
|
|TSKB
|1,80
|431.915.023
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3890
|7,3984
|% -0,32
|
|Euro
|9,0666
|9,0836
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,0131
|10,0633
|% -0,22
|
|Frank
|8,3549
|8,4053
|% -0,36
|
|Riyal
|1,9633
|1,9731
|% -0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|-2,40
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,35
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|50,83
|50,83
|-0,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 83 artarak (% 1.27 ) 1, 345
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAL, DZGYO, CMENT, SEKFK, ISKUR, ATSYH, SNKRN, OTKAR, CASA, JANTS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, ADEL, INTEM, VKING
-
17:59
AFYON, SODSN, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ADEL, ARZUM, OSMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında