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***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.01.2021 08:53



***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Verimlilik odaklı çalışma prensiplerimiz doğrultusunda, Emaar Square Alışveriş Merkezi, Ünalan Mah. Libadiye Cad. N82 Mağaza NB4-S-06 Üsküdar /İstanbul (1073894378) Adresindeki Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Emaar Square Alışveriş  Merkezi samsonite Ünvanlı Şubemizin Kapatılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.                  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897583


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Tam 2.961 3.036 -57,59  
Yarım 1.431 1.468 -27,86  
Çeyrek 718 734 -13,92  
Gümüş.Ons 27,18 27,22 -0,07  
Gümüş Gr. 6,35 6,36 -0,05  
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