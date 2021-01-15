***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarVerimlilik odaklı çalışma prensiplerimiz doğrultusunda,Forum Kayseri Alışveriş Merkezi, Hunat Mah. Sivas Bulv. N24/A Mağaza NL38-39 Melikgazi/KAYSERİ (Adres kodu:2513244547) adresinde Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Forum Kayseri Desa Mağazası ünvanlı Şubemizin,Forum Kayseri Alışveriş Merkezi, Hunat Mah. Sivas Bulv. N24/1 PK:38070 GF Blok Mağaza NL22b Melikgazi/KAYSERİ (Adres kodu:2540243645) adresinde Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Forum Kayseri Samsonite Mağazası ünvanlı Şubemizin kapatılmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902700BIST