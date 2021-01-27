***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBodrum Midtown Alışveriş Merkezi Müskebi Mah. Cumhuriyet Cad. N6/2 Kapı n1b-133 (b1-08) Bodrum/Muğla (adres kodu : 3798102251) adresinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Bodrum Midtown Desa Şubesi" ünvanlı olmak üzere toplam 1 (bir) yeni mağazamız 26.01.2021 itibari ile faaliyete geçmiştir. Bodrum Midtown Desa mağazamızın alanı 188,00 m2'dir.Saygılarımızla,Desa Deri San. Ve Tic. A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904545BIST