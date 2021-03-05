***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.03.2021 18:15
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 2021 hesap dönemine ait, bağımsız denetim zorunluluğu olmayan ara dönem finansal raporları bağımsız denetimden geçirilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915512
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.546
En Düşük
1.528
18:057,5532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0419
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5795
En Düşük
7,4723
18:059,0100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0061
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
18:05412,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,14
|Açılış
|: 412,53
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
413,61
En Düşük
407,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|97,90
|376.243.230
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.700,00
|9.678.540
|% 10,00
|
|YKGYO
|6,82
|30.006.498
|% 10,00
|
|CLEBI
|226,60
|109.283.285
|% 10,00
|
|SANFM
|19,94
|3.018.713
|% 9,98
|
|LINK
|46,98
|20.819.759
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|9.011.478
|% -10,00
|
|CASA
|176,60
|8.206.566
|% -8,50
|
|FENER
|31,12
|220.028.430
|% -8,25
|
|MERIT
|287,30
|2.766.399
|% -7,32
|
|PETKM
|6,02
|2.449.980.674
|% 2,21
|
|GARAN
|9,25
|1.534.023.320
|% -1,60
|
|THYAO
|14,78
|1.328.410.762
|% 0,41
|
|INDES
|32,56
|1.134.746.108
|% 6,82
|
|KRDMD
|7,30
|1.073.837.123
|% -0,82
|
|PETKM
|6,02
|2.449.980.674
|% 2,21
|
|EKGYO
|2,46
|798.778.375
|% 1,23
|
|TSKB
|1,74
|510.547.374
|% 1,16
|
|GARAN
|9,25
|1.534.023.320
|% -1,60
|
|DOHOL
|3,42
|519.925.249
|% 2,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5467
|7,5532
|% 0,56
|
|Euro
|8,9902
|9,0100
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,3954
|10,4475
|% -0,09
|
|Frank
|8,0743
|8,1229
|% 0,27
|
|Riyal
|2,0059
|2,0160
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|4,34
|
|Altın Gr.
|413
|413
|2,84
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-1,00
|
|Tam
|2.711
|2.781
|1,30
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|0,63
|
|Çeyrek
|657
|673
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,26
|69,26
|2,52
|