***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAnkara Atakule, Çankaya Mah. Çankaya Cad. 1a -1b Apt. N1B/50 Çankaya/ANKARA (Adres kodu:3403922671) adresinde Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ankara Atakule Samsonite Mağazası ünvanlı Şubemizin,Akasya Alışveriş Merkezi, Acıbadem Mah. Çeçen Sok. N25 1. Bodrum Kat N89 Acıbadem/Üsküdar/İSTANBUL (Adres kodu:3224217756) adresinde Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Akasya Avm Samsonite Mağazası ünvanlı Şubemizin kapatılmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922958BIST