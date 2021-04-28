***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2021 11:58
etimiz tüm dünyada yaşanan Covid (Pandemi)'ye rağmen fırsatları değerlendirmeye devam etmekte olup Hilton Dalaman Sarıgerme, Fevziye Mah. Fevziye Sarısu Cad. N20/10 Ortaca/Muğla (adres kodu : 5165695692) adresinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Dalaman Sarıgerme Hilton Samsonite Şubesi" ünvanlı olmak üzere toplam 1 (bir) yeni mağazamız 27.04.2021 itibari ile faaliyete geçmiştir. Dalaman Sarıgerme Hilton Samsonite mağazamızın alanı 60,00 m2'dir.
Saygılarımızla
Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931630
BIST
14:211.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,48
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.384
14:218,1759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0291
|Açılış
|: 8,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1621
14:219,8731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0600
|Açılış
|: 9,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8640
14:21464,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -4,66
|Açılış
|: 464,42
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,83
BIST En Aktif Hisseler14:19
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|DARDL
|28,42
|27.353.716
|% 9,98
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.749.673
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.675.927
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.603.195
|% -9,98
|
|FRIGO
|33,54
|9.594.116
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.015.976
|% -9,78
|
|PENGD
|3,61
|45.229.950
|% -7,91
|
|EREGL
|19,51
|540.160.183
|% 0,31
|
|KRDMD
|7,27
|477.969.698
|% 2,25
|
|GARAN
|7,16
|477.340.539
|% 0,56
|
|PETKM
|6,47
|466.904.027
|% -0,77
|
|THYAO
|11,92
|363.433.869
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,09
|234.155.148
|% 0,48
|
|PETKM
|6,47
|466.904.027
|% -0,77
|
|GARAN
|7,16
|477.340.539
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,27
|477.969.698
|% 2,25
|
|EKGYO
|1,82
|107.941.535
|% 0,55
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1722
|8,1759
|% -0,35
|
|Euro
|9,8648
|9,8731
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,3083
|11,3650
|% -0,69
|
|Frank
|8,9026
|8,9563
|% -0,54
|
|Riyal
|2,1749
|2,1858
|% -0,37
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-9,11
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-4,46
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.116
|-36,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|-37,13
|
|Yarım
|1.477
|1.515
|-17,96
|
|Çeyrek
|741
|758
|-8,98
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,12
|
|B. Petrol
|66,16
|66,16
|0,29
|
Seans Raporu
14:19
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14:31ECZYT
Yüzde -5.06 oranında düşüşle 39.78 lira fiyatla işlem gören hissede 569, 014 adet işlem
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14:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, GUBRF, KOZAA
-
14:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 35 kaybederek (% -0.11 ) 1, 207
-
14:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, DZGYO, LUKSK, INTEM, MERIT, UFUK, MMCAS, SEYKM, RYSAS, FLAP
-
14:30
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KERVN, DESA, ATLAS, FRIGO