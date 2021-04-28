***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









etimiz tüm dünyada yaşanan Covid (Pandemi)'ye rağmen fırsatları değerlendirmeye devam etmekte olup Hilton Dalaman Sarıgerme, Fevziye Mah. Fevziye Sarısu Cad. N20/10 Ortaca/Muğla (adres kodu : 5165695692) adresinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Dalaman Sarıgerme Hilton Samsonite Şubesi" ünvanlı olmak üzere toplam 1 (bir) yeni mağazamız 27.04.2021 itibari ile faaliyete geçmiştir. Dalaman Sarıgerme Hilton Samsonite mağazamızın alanı 60,00 m2'dir.SaygılarımızlaDesa Deri San. Ve Tic. A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931630BIST