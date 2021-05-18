***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tüm dünyada yaşanan Covid (Pandemi)'ye rağmen yatırımlarına devam etmekte olup Antalya Havalimanı, Yenigöl Mah. Serik Cad. Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali Check in Salonu N0:G01R3-G01R4 Muratpaşa/Antalya (adres kodu : 1013592561) adresinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Antalya Havalimanı İç Hatlar Desa Şubesi" ünvanlı olmak üzere toplam 1 (bir) yeni mağazamız 17.05.2021 itibari ile faaliyete geçmiştir. Antalya Havalimanı İç Hatlar Desa mağazamızın alanı 101,85 m2'dir.Saygılarımızla,Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936680BIST