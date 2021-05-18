***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.05.2021 08:46
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tüm dünyada yaşanan Covid (Pandemi)'ye rağmen yatırımlarına devam etmekte olup Antalya Havalimanı, Yenigöl Mah. Serik Cad. Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali Check in Salonu N0:G01R3-G01R4 Muratpaşa/Antalya (adres kodu : 1013592561) adresinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Antalya Havalimanı İç Hatlar Desa Şubesi" ünvanlı olmak üzere toplam 1 (bir) yeni mağazamız 17.05.2021 itibari ile faaliyete geçmiştir. Antalya Havalimanı İç Hatlar Desa mağazamızın alanı 101,85 m2'dir.
Saygılarımızla,
Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936680
BIST
10:011.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,97
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
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1.464
En Düşük
1.461
10:018,3236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0119
|Açılış
|: 8,3050
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|Önceki Kapanış
|: 8,2250
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8,3395
En Düşük
8,3073
10:0110,1517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0421
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
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10,1641
En Düşük
10,1023
10:01500,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,84
|Açılış
|: 500,79
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
501,62
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler10:01
|ISBIR
|8.552,50
|1.342.743
|% 10,00
|
|NTGAZ
|10,89
|5.220.067
|% 10,00
|
|AYES
|26,00
|1.556.224
|% 6,56
|
|QNBFL
|110,00
|281.160
|% 6,28
|
|INVEO
|144,60
|3.358.480
|% 5,16
|
|IHGZT
|1,32
|583.395
|% -9,59
|
|IDEAS
|74,40
|86.304
|% -3,19
|
|BRKO
|1,16
|679.227
|% -1,69
|
|BALAT
|6,00
|300.984
|% -1,64
|
|KATMR
|3,66
|462.368
|% -1,35
|
|EREGL
|19,56
|1.416.985.918
|% 0,67
|
|THYAO
|13,36
|744.055.888
|% 0,00
|
|PETKM
|6,39
|713.425.554
|% 0,00
|
|KOZAL
|128,50
|669.534.445
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,16
|540.590.837
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,93
|370.329.129
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,36
|479.014.347
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|301.838.357
|% 0,00
|
|PETKM
|6,39
|713.425.554
|% 0,00
|
|KARSN
|4,57
|466.100.045
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3201
|8,3236
|% 0,14
|
|Euro
|10,1438
|10,1517
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,7797
|11,8388
|% 0,54
|
|Frank
|9,2230
|9,2786
|% 0,62
|
|Riyal
|2,2139
|2,2250
|% 0,19
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|3,40
|
|Altın Gr.
|500
|501
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|159,00
|
|Tam
|3.257
|3.341
|162,95
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,82
|
|Çeyrek
|790
|808
|39,41
|
|Gümüş.Ons
|28,53
|28,56
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|0,12
|
|B. Petrol
|69,78
|69,78
|0,32
|