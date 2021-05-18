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***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.05.2021 08:46



***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   Şirketimiz tüm dünyada yaşanan Covid (Pandemi)'ye rağmen yatırımlarına devam etmekte olup Antalya Havalimanı, Yenigöl Mah. Serik Cad. Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali Check in Salonu N0:G01R3-G01R4 Muratpaşa/Antalya (adres kodu : 1013592561) adresinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Antalya Havalimanı İç Hatlar Desa Şubesi" ünvanlı olmak üzere toplam 1 (bir) yeni mağazamız 17.05.2021 itibari ile faaliyete geçmiştir.  Antalya Havalimanı İç Hatlar Desa mağazamızın alanı 101,85 m2'dir.
 
Saygılarımızla,
Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936680


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Tam 3.257 3.341 162,95  
Yarım 1.574 1.616 78,82  
Çeyrek 790 808 39,41  
Gümüş.Ons 28,53 28,56 0,37  
Gümüş Gr. 7,64 7,65 0,12  
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