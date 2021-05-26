***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.05.2021 09:39
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye'de deri sektörünün öncü markalarından olan Desa, yurt içindeki büyüme stratejisini İsveç'te açtığı yeni mağazasıyla yurtdışında da hız kesmeden devam ettiriyor.
Pandemi sebebiyle zor koşullara rağmen dünya markası olma yolunda rotasını koruyan Desa, İsveç'te açtığı yeni mağazasıyla emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.
Şirketimiz ile W.D. Sweden arasında imzalanan Franchise sözleşmesine istinaden İlk mağaza İsveç'in Gavle şehrinde Södra Kungsgatan 17 adresinde açılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938079
BIST
18:051.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
0
En Düşük
0
18:058,4388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0230
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4624
En Düşük
8,4135
18:0510,3405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0282
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3718
En Düşük
10,3132
18:05517,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,28
|Açılış
|: 517,03
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
518,24
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|4,38
|324.860
|% 0,00
|
|ASELS
|14,72
|458.030.819
|% 0,00
|
|ATAGY
|3,70
|3.024.553
|% 0,00
|
|DNISI
|11,86
|7.700.561
|% 0,00
|
|BAYRK
|11,79
|19.144.923
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,11
|6.837.462
|% -3,44
|
|ATSYH
|4,38
|324.860
|% 0,00
|
|ASELS
|14,72
|458.030.819
|% 0,00
|
|ATAGY
|3,70
|3.024.553
|% 0,00
|
|DNISI
|11,86
|7.700.561
|% 0,00
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% 0,00
|
|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% 0,00
|
|THYAO
|12,90
|952.744.378
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% 0,00
|
|KOZAL
|122,50
|781.072.448
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% 0,00
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,12
|586.743.703
|% 0,00
|
|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% 0,00
|
|TSKB
|1,32
|273.838.516
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4323
|8,4376
|% -0,29
|
|Euro
|10,3331
|10,3422
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,8967
|11,9563
|% -0,33
|
|Frank
|9,3806
|9,4371
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2413
|2,2526
|% -0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|7,16
|
|Altın Gr.
|516
|516
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|42,00
|
|Tam
|3.378
|3.465
|45,61
|
|Yarım
|1.633
|1.676
|22,06
|
|Çeyrek
|819
|838
|11,03
|
|Gümüş.Ons
|28,10
|28,14
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,59
|68,59
|0,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 77 kaybederek (% -2.34 ) 1, 490
-
17:59XU100
Endeks 1, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 63 altında . İşlem hacmi 19, 307.00 milyon TL de
-
17:59AKYHO
Yüzde -9.48 oranında düşüşle 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 201, 829 adet işlem
-
17:57KRSTL
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 311, 893 adet işlem
-
17:56ISGSY
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 15.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 807, 352 adet işlem