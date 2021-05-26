***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye'de deri sektörünün öncü markalarından olan Desa, yurt içindeki büyüme stratejisini İsveç'te açtığı yeni mağazasıyla yurtdışında da hız kesmeden devam ettiriyor.Pandemi sebebiyle zor koşullara rağmen dünya markası olma yolunda rotasını koruyan Desa, İsveç'te açtığı yeni mağazasıyla emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.Şirketimiz ile W.D. Sweden arasında imzalanan Franchise sözleşmesine istinaden İlk mağaza İsveç'in Gavle şehrinde Södra Kungsgatan 17 adresinde açılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938079BIST