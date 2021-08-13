***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tüm dünyada yaşanan Covid (Pandemi)'ye rağmen yatırımlarına devam etmekte olup İzmir Karşıyaka Hiltown Samsonite, Yalı Mah. 6522. Sok. N3 Karşıyaka/İzmir (adres kodu : 3406320923)adresinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İzmir Karşıyaka Hiltown Samsonite Şubesi" ünvanlı olmak üzere toplam 1 (bir) yeni mağazamız 12.08.2021 itibari ile faaliyete geçmiştir. İzmir Karşıyaka Hiltown Samsonite mağazamızın alanı 60 m2'dir.Saygılarımızla,Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957972BIST