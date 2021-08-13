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***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.08.2021 16:02



***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

      
Şirketimiz tüm dünyada yaşanan Covid (Pandemi)'ye rağmen yatırımlarına devam etmekte olup İzmir Karşıyaka Hiltown Samsonite, Yalı Mah. 6522. Sok. N3 Karşıyaka/İzmir (adres kodu : 3406320923)
adresinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İzmir Karşıyaka Hiltown Samsonite Şubesi" ünvanlı olmak üzere toplam 1 (bir) yeni mağazamız 12.08.2021 itibari ile faaliyete geçmiştir.  İzmir Karşıyaka Hiltown Samsonite mağazamızın alanı 60 m2'dir.
 
Saygılarımızla,
Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957972


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