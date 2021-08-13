***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.08.2021 16:02
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tüm dünyada yaşanan Covid (Pandemi)'ye rağmen yatırımlarına devam etmekte olup İzmir Karşıyaka Hiltown Samsonite, Yalı Mah. 6522. Sok. N3 Karşıyaka/İzmir (adres kodu : 3406320923)
adresinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İzmir Karşıyaka Hiltown Samsonite Şubesi" ünvanlı olmak üzere toplam 1 (bir) yeni mağazamız 12.08.2021 itibari ile faaliyete geçmiştir. İzmir Karşıyaka Hiltown Samsonite mağazamızın alanı 60 m2'dir.
Saygılarımızla,
Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957972
BIST
17:131.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,68
|Açılış
|: 1.445
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|Önceki Kapanış
|: 1.444
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1.449
En Düşük
1.440
17:138,5468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
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|Açılış
|: 8,5480
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|Önceki Kapanış
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En Yüksek
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|Açılış
|: 487,66
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|Önceki Kapanış
|: 481,35
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487,91
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler17:13
|VKING
|7,60
|4.400.327
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.645.289
|% 9,93
|
|PENTA
|65,35
|37.084.688
|% 9,92
|
|DARDL
|2,56
|9.158.649
|% 9,87
|
|GSDDE
|2,46
|18.083.366
|% 9,82
|
|IDGYO
|2,95
|13.999.268
|% -9,79
|
|EDATA
|15,59
|11.587.923
|% -7,48
|
|COSMO
|9,47
|213.225
|% -7,16
|
|SNKRN
|28,00
|294.881
|% -5,66
|
|KUYAS
|2,38
|6.293.876
|% -5,56
|
|GARAN
|9,25
|1.015.744.281
|% -0,43
|
|KRDMD
|8,39
|906.096.226
|% 3,33
|
|SISE
|8,63
|724.149.007
|% 2,49
|
|TUPRS
|100,20
|608.655.628
|% 1,93
|
|THYAO
|12,41
|472.773.469
|% -0,16
|
|YKBNK
|2,50
|325.036.987
|% -0,40
|
|KRDMD
|8,39
|906.096.226
|% 3,33
|
|GARAN
|9,25
|1.015.744.281
|% -0,43
|
|SISE
|8,63
|724.149.007
|% 2,49
|
|TSKB
|1,33
|92.696.234
|% 2,31
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5436
|8,5468
|% 0,07
|
|Euro
|10,0663
|10,0754
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,8035
|11,8627
|% 0,37
|
|Frank
|9,2784
|9,3343
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2728
|2,2842
|% 0,10
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|20,38
|
|Altın Gr.
|487
|487
|5,93
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.271
|16,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|30,36
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,68
|
|Çeyrek
|781
|798
|7,34
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|0,14
|
|B. Petrol
|71,09
|71,09
|-0,22
|