***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2021 18:14
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Verimlilik odaklı çalışma prensiplerimiz doğrultusunda, Emaar Square Alışveriş Merkezi, Ünalan Mah. Libadiye Cad. N82/1 Üsküdar /İstanbul (1073894378) Adresindeki Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Emaar Square Alışveriş Merkezi Desa Ünvanlı Şubemizin Kapatılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961250
BIST
18:051.479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474
|
1.485
En Düşük
1.472
18:058,2758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0079
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3000
|
8,3102
En Düşük
8,2566
18:059,8568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0329
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8050
|
9,8694
En Düşük
9,7991
18:05481,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,06
|Açılış
|: 481,44
|
|Önceki Kapanış
|: 483,57
|
484,89
En Düşük
480,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|6,05
|2.219.043
|% 10,00
|
|BASCM
|10,23
|354.290
|% 10,00
|
|ORCAY
|10,89
|634.691
|% 10,00
|
|AKFGY
|3,08
|85.009.595
|% 10,00
|
|PAMEL
|46,90
|35.474.271
|% 9,99
|
|KENT
|207,00
|3.234.667
|% -10,00
|
|BALAT
|7,46
|3.690.778
|% -9,90
|
|DARDL
|3,14
|72.662.688
|% -8,19
|
|ANELE
|2,86
|188.920.921
|% -7,74
|
|YAPRK
|33,60
|68.222.044
|% -7,28
|
|GARAN
|9,86
|981.703.593
|% 0,31
|
|THYAO
|12,90
|700.859.183
|% 0,00
|
|TUPRS
|105,00
|536.603.198
|% 1,35
|
|KOZAL
|105,40
|477.829.845
|% 0,00
|
|FENER
|37,02
|463.188.553
|% 5,83
|
|YKBNK
|2,64
|300.258.986
|% 0,76
|
|ODAS
|1,54
|172.682.493
|% 1,32
|
|GARAN
|9,86
|981.703.593
|% 0,31
|
|DOHOL
|2,66
|244.624.696
|% 3,50
|
|GSDHO
|2,35
|196.130.960
|% 9,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2742
|8,2758
|% -0,10
|
|Euro
|9,8442
|9,8568
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,4156
|11,4728
|% 0,31
|
|Frank
|9,0136
|9,0679
|% -0,04
|
|Riyal
|2,1999
|2,2109
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-4,21
|
|Altın Gr.
|481
|481
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-8,00
|
|Tam
|3.182
|3.262
|-7,32
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|-3,54
|
|Çeyrek
|771
|789
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|72,75
|72,75
|1,16
|