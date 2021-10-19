***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHilton Dalaman Sarıgerme Oteli, Fevziye Mah. Fevziye Sarısu Cad. N20/10 Ortaca/Muğla (adres kodu : 5165695692) adresinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Dalaman Sarıgerme Hilton Samsonite Şubesi" ünvanlı Şubemiz yaz sezonunun bitmesi nedeniyle kapatılmıştır. Sezon açılışında mağaza açılışı tekrar değerlendirilecektir.SaygılarımızlaKamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971463BIST