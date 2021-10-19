***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2021 17:35
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hilton Dalaman Sarıgerme Oteli, Fevziye Mah. Fevziye Sarısu Cad. N20/10 Ortaca/Muğla (adres kodu : 5165695692) adresinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Dalaman Sarıgerme Hilton Samsonite Şubesi" ünvanlı Şubemiz yaz sezonunun bitmesi nedeniyle kapatılmıştır. Sezon açılışında mağaza açılışı tekrar değerlendirilecektir.
Saygılarımızla
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971463
BIST
18:051.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 12,15
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
18:059,3145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0163
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
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9,3743
En Düşük
9,2669
18:0510,8464
En Yüksek
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|: -0,04%
|| -0,0043
|Açılış
|: 10,8400
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|Önceki Kapanış
|: 10,7800
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10,9317
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18:05530,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,65
|Açılış
|: 530,19
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|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,05
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|8,69
|70.870.116
|% 10,00
|
|PRKAB
|18,92
|51.605.399
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.251.753
|% 9,97
|
|GARFA
|14,57
|2.505.070
|% 9,96
|
|DMSAS
|7,35
|50.738.080
|% 9,87
|
|EUYO
|3,87
|26.525.294
|% -10,00
|
|CEOEM
|8,75
|145.444.701
|% -9,98
|
|MERIT
|29,04
|131.310.288
|% -9,36
|
|DOKTA
|24,34
|3.497.057
|% -9,18
|
|FLAP
|2,39
|68.255.928
|% -7,00
|
|GARAN
|9,03
|1.828.653.339
|% 2,61
|
|THYAO
|14,32
|1.151.450.047
|% -1,72
|
|FROTO
|170,20
|884.913.948
|% 2,28
|
|KRDMD
|7,20
|731.931.063
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|599.107.629
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,91
|599.107.629
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,41
|550.289.881
|% 2,55
|
|GARAN
|9,03
|1.828.653.339
|% 2,61
|
|KRDMD
|7,20
|731.931.063
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,23
|501.684.808
|% 2,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3105
|9,3145
|% -0,17
|
|Euro
|10,8332
|10,8464
|% -0,04
|
|Sterlin
|12,8209
|12,8852
|% 0,32
|
|Frank
|10,0600
|10,1206
|% -0,05
|
|Riyal
|2,4758
|2,4882
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|5,10
|
|Altın Gr.
|530
|530
|0,51
|
|Cumhuriyet
|3.524
|3.577
|23,00
|
|Tam
|3.509
|3.597
|24,71
|
|Yarım
|1.696
|1.740
|11,95
|
|Çeyrek
|851
|870
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,89
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|0,18
|
|B. Petrol
|84,89
|84,89
|0,56
|