***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİzmir İstinyepark Alışveriş Merkezi Bahçelerarası Mah. Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Sok. N3 Z37 Balçova/İzmir (adres kodu : 3183431406) adresinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İzmir İstinyepark Desa Şubesi" ünvanlı olmak üzere toplam 1 (bir) yeni mağazamız 22.10.2021 itibari ile faaliyete geçmiştir. İzmir İstinyepark Desa mağazamızın alanı 122,00 m2'dir.Saygılarımızla,Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972002BIST