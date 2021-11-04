***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarErasta Edirne Alışveriş Merkezi Abdurrahman Mah. Talatpaşa Cad. N59 Mağaza NO:F01-121 Merkez /EDİRNE (adres kodu : 2730445232) adresinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Erasta Edirne Desa Şubesi" ünvanlı olmak üzere toplam 1 (bir) yeni mağazamız 04.11.2021 itibari ile faaliyete geçmiştir. Desa mağazamızın alanı 232,00 m2'dir.Saygılarımızla,Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974782BIST