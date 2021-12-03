***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDesa Deri San. ve Tic. A.Ş. ile Samsonite Europe N.V.'nin %40 Desa,%60 Samsonite Europe N.V. ortaklığında kurulan ve Türkiye'de yerleşik iştirakimiz Samsonite Seyahat Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurulunda Birikmiş karından dağıtılabilir 7.000.000,-TL'lik karın damga vergisi düşüldükten sonra pay sahiplerine pay sahiplikleri oranında kar payı olarak dağıtılmasına karar verilmiş ve Söz konusu ödeme, pay sahipliğimiz oranı olan %40'a istinaden 2.797.200,-TL olarak bugün hesaplarımıza ödenmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980903BIST