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***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.12.2021 15:49
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. ile Samsonite Europe N.V.'nin %40 Desa,%60 Samsonite Europe N.V. ortaklığında kurulan ve Türkiye'de yerleşik iştirakimiz Samsonite Seyahat Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurulunda Birikmiş karından dağıtılabilir 7.000.000,-TL'lik karın damga vergisi düşüldükten sonra pay sahiplerine pay sahiplikleri oranında kar payı olarak dağıtılmasına karar verilmiş ve Söz konusu ödeme, pay sahipliğimiz oranı olan %40'a istinaden 2.797.200,-TL olarak bugün hesaplarımıza ödenmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.                               





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980903


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SELVA 11,11 36.007.943 % 10,00  
MAKTK 3,74 66.866.320 % 10,00  
ISKUR 550.000,00 550.000 % 10,00  
ISATR 342.861,20 342.861 % 10,00  
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Frank 14,8951 14,9848 % 0,53  
Riyal 3,6493 3,6676 % 0,27  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 15,34  
Altın Gr. 788 788 8,66  
Cumhuriyet 5.186 5.264 106,00  
Tam 5.159 5.293 110,82  
Yarım 2.493 2.561 53,60  
Çeyrek 1.251 1.280 26,81  
Gümüş.Ons 22,51 22,56 0,15  
Gümüş Gr. 9,93 9,95 0,09  
B. Petrol 69,66 69,66 -0,01  
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