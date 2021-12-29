***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Desa Deri ile Musallam Brothers Co. arasında Ürdün'ün başkenti Amman'da mağaza açılmasını içeren bir Franchise sözleşmesi imzalanmıştır. İlk mağaza Ürdün'ün başkenti Amman şehrinde Abdali Mall'da açılacaktır. Söz konusu mağaza açılışı ile ilgili ayrıca kamuoyuna bilgi verilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986892BIST