***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2021 16:11
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Desa Deri ile Musallam Brothers Co. arasında Ürdün'ün başkenti Amman'da mağaza açılmasını içeren bir Franchise sözleşmesi imzalanmıştır. İlk mağaza Ürdün'ün başkenti Amman şehrinde Abdali Mall'da açılacaktır. Söz konusu mağaza açılışı ile ilgili ayrıca kamuoyuna bilgi verilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986892
BIST
18:051.895
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 44,98
|Açılış
|: 1.847
|
|Önceki Kapanış
|: 1.850
|
1.901
En Düşük
1.829
18:0512,6586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0006
|Açılış
|: 12,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9600
|
12,6727
En Düşük
12,6047
18:0514,3567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0304
|Açılış
|: 14,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4600
|
14,3934
En Düşük
14,3345
18:05734,37
En Yüksek
|Değişim
|: 6,98%
|| 47,92
|Açılış
|: 734,25
|
|Önceki Kapanış
|: 686,45
|
735,91
En Düşük
683,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|38,50
|3.082.840
|% 10,00
|
|ENKAI
|15,34
|138.390.850
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,76
|48.189.193
|% 9,96
|
|RTALB
|22,52
|136.415.026
|% 9,96
|
|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
|
|KLNMA
|17,50
|811.042
|% -42,43
|
|SEYKM
|12,36
|18.797.558
|% -9,98
|
|ULUSE
|60,40
|2.182.674
|% -9,85
|
|NUGYO
|5,70
|108.683.848
|% -8,06
|
|OYYAT
|46,26
|33.470.848
|% -7,85
|
|EREGL
|29,28
|2.048.463.236
|% 5,25
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
|
|THYAO
|21,08
|1.649.292.813
|% 2,93
|
|SASA
|53,35
|1.575.105.857
|% 1,04
|
|SISE
|13,85
|1.439.521.753
|% 3,28
|
|EKGYO
|2,20
|679.490.875
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|902.137.786
|% 0,58
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
|
|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
|
|TSKB
|1,44
|182.510.051
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5890
|12,6623
|% 0,02
|
|Euro
|14,2886
|14,3962
|% 0,06
|
|Sterlin
|17,0143
|17,0996
|% 7,45
|
|Frank
|13,7832
|13,8663
|% 7,35
|
|Riyal
|3,3607
|3,3776
|% 7,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-0,59
|
|Altın Gr.
|734
|734
|47,93
|
|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
|
|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
|
|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,28
|9,30
|0,54
|
|B. Petrol
|79,17
|79,17
|0,50
|